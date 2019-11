5,8 Mio. Euro für Kreißsaal und Frühchen

Kreis Coesfeld. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann kam persönlich nach Coesfeld, um den Christophorus-Kliniken einen Förderbescheid mitzubringen, der es in sich hatte: 5,8 Millionen Euro. Das Geld soll in die Kinderklinik mit der Neu- und Frühgeborenenmedizin am Standort Coesfeld investiert werden. Ein neuer Kreißsaal soll entstehen, die Frühchenstation von 12 auf 19 Plätze und die Kinderintensivstation erweitert werden.

Von Viola ter Horst