Parallel tagte auch die Einsatzleitung der Feuerwehr im selben, hochmodernen Seminargebäude an der Wolbecker Straße. Gemeinsam stellten sich die insgesamt 70 Beteiligten einem anspruchsvollen Szenario: Ein Reaktorunfall in Osteuropa fiel zusammen mit einem extremen Hochwasser in Lüdinghausen und später dann auch in weiteren Kommunen des Kreises Coesfeld – natürlich nur fiktiv.

Der ersten Übungsphase folgte bereits eine intensive Auswertung: Schulungsleiter Guido Fortkamp lobte die schnelle Einsatzbereitschaft des Stabes und die Information der Öffentlichkeit. Die Teilnehmenden nutzten die weitere Übung aber auch zur Selbstreflexion: Wo können wir noch besser werden? So wurde etwa die Lageauswertung und -darstellung weiter optimiert. Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr machte sich vor Ort persönlich ein Bild von der Schulung seines Stabes – und dankte allen Beteiligten für die „gute und engagierte Mitarbeit“.

Für Abwechslung sorgte eine Besichtigung des Feuerwehr-Übungsgeländes in Handorf, wo ganz unterschiedliche Einsätze simuliert werden können. Im abschließenden Übungsblock wurden die neuen Erkenntnisse direkt umgesetzt: Dozent Fortkamp zeigte sich zufrieden mit den gemeinsamen Ergebnissen, was er auch dem Landrat im Gespräch mitteilte: „Ihr Krisenstab hat Sie gut vertreten.“