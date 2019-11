„Zu lange Fahrzeiten für die Schüler“

Der Schulentwicklungsplan, der sich mit dem Thema Förderschule ausgiebig beschäftigt, steht nächsten Dienstag auf der Tagesordnung im Schulausschuss. Während die Stellungnahmen der Städte und Gemeinden aus dem Nordkreis alle positiv ausfallen, gibt es aus dem Südkreis Unzufriedenheit mit der Situation. Ausdrücklich nur „mit Bedauern“ nehmen Lüdinghausen und Ascheberg den Entwurf der Planung zur Kenntnis und schlagen ebenso wie Olfen, Nordkirchen und Senden kritische Töne an.

Für Nordkirchen und Olfen gibt es mit dem Gutachten nun aber einen neuen Vorschlag, dem sich die Kreisverwaltung anschließt: Danach können Schüler aus Nordkirchen und Olfen auch die Förderschule im wesentlich näher liegendem Selm im Kreis Unna besuchen. Mit der Schulleitung in Selm, dem Kreis Unna als Schulträger und den zuständigen Bezirksregierungen seien entsprechende Vereinbarungen in Vorbereitung, damit Schüler aus Olfen und Nordkirchen ohne Probleme in Selm angenommen werden, sagt Dezernent Detlef Schütt auf Nachfrage. Und sollten sie eine Förderschule im Kreis Coesfeld besuchen, will der Kreis Beförderungsangebote einrichten, mit denen die Fahrtzeiten möglichst gering sind.

Für die Schüler aller anderen Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld liege die Erreichbarkeit der Förderschule in Nottuln innerhalb eines Zeitfensters von maximal 60 Minuten, heißt es in dem Gutachten, das die Kreisverwaltung in allen Punkten mitträgt. „Berücksichtigt sind dabei nicht nur die reinen Fahrzeiten, sondern auch die Zeiten, die durch das Abholen entstehen“, erläutert Schütt. Auch Stausituationen seien eingerechnet.

Eine gute Lösung für Olfen und Nordkirchen, meint Bürgermeistersprecher Richard Borgmann (Lüdinghausen). Aber Lüdinghausen und Ascheberg „werden nach diesem Vorschlag der Kreisverwaltung ausgeschlossen“, meldet er sich gestern zu Wort. Denn für Schüler aus Ascheberg und Lüdinghausen soll es bei der ursprünglich vorgeschlagenen Regelung bleiben – und damit werde ihnen eine Fahrzeit von etwa einer Stunde zugemutet. „Dies ist gerade für Schüler mit besonderem Unterstützungsbedarf kräftezehrend und unzumutbar“, betont Borgmann. Dass die Kreisverwaltung dies auch so sehe, zeige die aufgezeigte Lösung für Schüler aus Nordkirchen und Olfen. Er hofft, dass die Kreispolitiker entsprechend reagieren. Schließlich gelte es doch, alle Bürger im Kreisgebiet gleich zu behandeln. Die Schüler sollten nicht länger als eine halbe Stunde im Bus sitzen müssen, schlägt er vor. Ansonsten müssten für die Ascheberger und Lüdinghauser Schüler nach alternativen Möglichkeiten weiter gesucht werden. „Es kann nicht sein, dass mit einem neuen Schulstandort eine Verschlechterung eintritt“, sagt Borgmann. Das Gegenteil müsse der Fall sein.

Das Gutachten allerdings schätzt die Fahrzeiten als durchaus vertretbar ein. Auch werde von einem weiter entfernt liegenden Ort nicht unbedingt eine längere Anfahrt benötigt, erklärt Schütt. „Wie lange ein Bus unterwegs ist, hängt immer davon ab, wie die Abholsituation der einzelnen Schüler ist.“ Es sei durchaus möglich, dass eine Fahrt von Coesfeld nach Nottuln länger dauere als von Lüdinghausen, wenn der Bus in mehreren Bauerschaften abbiegen muss. Ein weiterer Punkt sei die Frage, ob die Förderschule in Nottuln nicht zu sehr geschwächt werde, wenn noch mehr Schüler abgezogen würden.

Ein Teilstandort, eine Verbundschule oder eine Förderschulgruppe, wie von den Südkreis-Kommunen vorgeschlagen, kommen laut Gutachten nicht in Frage, allein schon, weil die Schülerzahlen dafür nicht vorhanden seien.

0 Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, Dienstag, 19. 11., 16.30 Uhr, Kreishaus I in Coesfeld; die Gutachterin stellt die Ergebnisse vor.