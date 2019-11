Nur 26,5 Prozent der Lehrer sind Männer

Kreis Coesfeld (vth). Der Männeranteil bei Lehrern an allgemeinbildenden Schulen lag im Kreis Coesfeld im Schuljahr 2018/19 bei nur 26,5 Prozent. Das geht aus den Zahlen vom Statistischen Landesamt NRW anlässlich des Internationalen Männertages heute hervor. Am wenigsten männliche Lehrer waren an Grundschulen zu finden – nur 7,3 Prozent – während es an Gymnasien 40,8 Prozent waren. An Gesamtschulen waren 36,2 Prozent Männer, an Gemeinschaftsschulen 22 Prozent und an Sekundarschulen 31,1 Prozent. An Realschulen tummelten sich 30,0 Prozent männliche Lehrer, an Förderschulen 28,3 und an Hauptschulen 23,9 Prozent. Im landesweiten Schnitt waren 27,2 Prozent der Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen in NRW Männer.

Von Viola ter Horst