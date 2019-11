Die Verkehrsunternehmen, die in der Runde vertreten sind, tragen die Vergünstigungen mit, weil die Kreise die Finanzierung übernehmen. Vorgesehen sind aber auch lineare Steigerungen bei den Preisen anderer Tickets zwischen zwei und 2,5 Prozent.

Der Kreis Coesfeld will darüber hinaus einen großen Schritt weiter gehen: „Wir wollen, dass es deutliche Anreize gibt, damit Bürger auf Bus und Bahn umsteigen und somit etwas für den Klimaschutz unternehmen“, sagte Harald Koch (Billerbeck) von der CDU im zuständigen Ausschuss, die den Antrag dazu formuliert hatte. Geplant ist, dass Bürger aus dem Kreis Coesfeld – neben dem münsterlandweiten 9-Uhr-Tagesticket – auch Abo-Tickets günstiger bekommen – und zwar gleich um 50 Prozent. Das betrifft das 9-Uhr-Monats-Ticket, das 9-Uhr-Abo sowie das 60plus-Abo, das Fun-Abo und das Fun-Ticket. Abonnenten fahren somit demnächst für die Hälfte mit diesen Karten. „Ein Anreiz für den Umstieg auf umweltfreundliche Verkehrsmittel sind günstigere Fahrkarten“, so Koch. Auch wenn es viele weitere Verbesserungsmöglichkeiten gebe, was Bus und Bahn betreffe.

Bei den 9-Uhr-Tickets handelt es sich um Angebote für die Nutzung ab 9 Uhr – dann, wenn die Pendler raus sind, gibt es oft noch viele freie Plätze. Die Abo-Karten kosten, je nach Entfernung, regulär zwischen 50 und 140 Euro im Monat.

Die Aktion soll nach Vorstellung der Kreis-Politiker vorerst ein Jahr dauern. „Wir wollen herausfinden, inwieweit es am Preis liegt, wie stark der Nahverkehr genutzt wird“, so Koch.

Für den CDU-Vorstoß gab es durch die Bank Zustimmung. Wie teuer das Projekt für den Kreis wird, ist unklar, weil niemand weiß, wie viele Bürger von den günstigeren Tickets Gebrauch machen werden – finanzieren muss der Kreis Coesfeld sie aber. Dafür sind die Politiker bereit, tief in die Tasche zu greifen: In den Haushalt sollen für das Projekt insgesamt 715 000 Euro gestellt werden.

Nicht mittragen wollten die Kreis-SPD und die Grünen aber die linearen Erhöhung bei anderen Tickets zwischen zwei und 2,5 Prozent, über die die Tarifgemeinschaft Münsterland-Ruhr-Lippe im Dezember abstimmt. „Das ist uns jedes Mal ein Dorn im Auge“, sagte Hermann-Josef Vogt von der SPD. Einerseits sei es gelungen, durch die politischen Forderungen mit dem 9-Uhr-Tagesticket eine deutliche Vergünstigung zu erreichen, andrerseits gebe es erneut eine Erhöhung im Rahmen der Tarifauseinandersetzungen. „Wir stimmen da nicht zu.“ Außerdem sollten Bürger aus dem Kreis Coesfeld auch für die 9-Uhr-Tages-Tickets eine 50-Prozent-Ermäßigung bekommen, statt 20 Prozent, forderte Vogt.

Bereits günstiger gemacht hat der Kreis Coesfeld nach einer privaten Initiative das landesweite Azubiticket für Azubis, die eine Berufsschule im Kreis Coesfeld besuchen. Statt 82 Euro kostet es für sie nur 31.

Die Politiker in der Kommission fordern insgesamt eine Vereinfachung bei den Tarifen und eine Vergünstigung der Preisstufen besonders im Nahbereich. Alles soll transparenter und einfacher werden.