Auf Spurensuche mit Sherlock Holmes

Lüdinghausen. Das ist was für Krimifans: Mit dem Theater Ex Libris gibt es auf Einladung des Kreises Coesfeld am Samstag (23. November) ab 19.30 Uhr Original-Kurzgeschichten von Sir Arthur Conan Doyle über Sherlock Holmes. Schon oft wurden die Fälle von Sherlock Holmes verfilmt – doch selten hat man sich die Geschichten von Holmes-Erfinder Conan Doyle zum Vorbild genommen. In dem Live-Hörspiel „Die Abenteuer des Sherlock Holmes“ werden Teile des ersten Holmes-Romans „Eine Studie in Scharlachrot“ mit Kurzgeschichten zu einem Leseabend in der Burg Vischering in Lüdinghausen verbunden. Karten unter 02591/79900. Foto: Hanno Endres

Von Allgemeine Zeitung