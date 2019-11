„Die Kamera wurde in anderen Polizei-Behörden getestet – mit guten Erfahrungen“, berichtet Britta Venker von der Pressestelle der Kreispolizei. Die Kamera wirke abschreckend. Gewalt gegen Polizisten sei auch im Kreis Coesfeld ein Thema. Das gehe von verbalen Attacken bis hin zu körperlicher Gewalt. So sei eine Kollegin im Sommer in Lette verletzt worden, als sich ein Mann bei der Festnahme massiv wehrte. Die Weste wurde vorigen Monat an die Polizisten ausgegeben; seit dieser Woche sind die ersten Einsatzkräfte in der Handhabung der Bodycam geschult worden und setzen diese ein.

„Gefilmt werden darf aber nicht willkürlich“, betont Venker. Es müsse eine Gefahr vorliegen und der Polizist habe der betroffenen Person mitzuteilen, dass er die Kamera einschalte.

Die Kamera ist ein kleiner schwarzer, viereckiger Kasten und die Polizisten tragen sie sichtbar an der Weste.