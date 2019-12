Mit Sekt und Segen das Kreishaus V eingeweiht

Jugendamt zieht in neue Räumlichkeiten

Kreis Coesfeld (fs). Schreibtische in hellen, großen Büros, eine Raumstruktur, „die neue Wege beschreitet, was die Arbeitsabläufe betrifft“ und „eine sehr motivierte Mannschaft“, die das Gebäude ab sofort mit Leben füllt – Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr machte keinen Hehl aus seiner Begeisterung für das neue Kreishaus V, das am Mittwochabend eröffnet wurde. Er sprach von einem „Quantensprung“ für das Kreisjugendamt, das dort einzieht, und einem „tollen Nucleus, um etwas für die junge Generation im Kreis Coesfeld zu tun.