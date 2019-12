„Geheimtipp“ überzeugt Fans mit eleganten Tönen

Lüdinghausen. „Robert Forster in Lüdinghausen – Wahnsinn!“, so oder so ähnlich lauteten die Gespräche, die es vor dem Konzert im Foyer der Burg Vischering zu hören gab. Gemeinsam mit seiner Frau Karin Bäumler machte Robert Forster auf seiner Nordamerika- und Europa-Tournee allerdings gerne Station in der Steverstadt: „Wir haben viele Anfragen, aber als das Angebot kam, auf einer Burg zu spielen, konnten wir nicht widerstehen“, so Forster, der vor diesem Auftritt unter anderem in Los Angeles, Toronto, Dublin, Birmingham und Amsterdam spielte. Seine treue Fangemeinde in der näheren und weiteren Umgebung freute es und so fanden sich an diesem Abend gut 160 Menschen ein, um ihn und Karin Bäumler zu sehen und natürlich vor allem zu hören. „Das ist schon ein echter Geheimtipp“, so Markus Kleymann von der Kulturabteilung des Kreises Coesfeld, der den Sänger eingeladen hatte. Geheimtipp vor allem, weil Robert Forster sowohl als Solokünstler, als vor allem auch als Teil der ehemaligen Band The Go-Betweens in Musiker- und Musikkritikerkreisen stets einen hervorragenden Ruf genießt, ihm aber der wirkliche Durchbruch stets versagt blieb. Immerhin, die aktuelle Platte „Inferno“ lag zwischenzeitlich auf Platz 17 der deutschen Albumcharts.

Von Ira Middendorf