Haushalt am Mittwochabend im Kreistag mit großer Mehrheit beschlossen

Kreis Coesfeld. Breite Zustimmung hat es am Mittwochabend für den Haushalt 2020 gegeben. In der Kreistagssitzung segneten bei sechs Gegenstimmen der Grünen und der Linken alle anderen Mitglieder den Etatentwurf ab. Kritik und Anregungen zur Verbesserung gab es jedoch in den Haushaltsreden auch bei den Befürwortern.