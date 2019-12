Mit neuen Kräften frisch ans Werk

Neben Beerhorst verabschiedeten sich ebenfalls nach langjähriger Arbeit Johannes Brunner, Ursula Baumanns, Michael Heitz und Benedikt Sellmann aus der Kuratoriumsarbeit. Als neuer Sprecher wurde Josef Schäpers benannt sowie Dirk Schulze Pellengahr als sein Vertreter. Die Delegierten wählten außerdem Bernd Brüning, Annegret Langehaneberg und Detlev Kröger in das Kuratorium.

Das Team des Naturschutzzentrums berichtete in einem Jahresrückblick über die positive Bestandsentwicklung des gefährdeten Rotmilans. Der Greifvogel brütet mittlerweile mit mindestens zehn Paaren wieder im Kreis.

Weiterhin wurde die NRW-weite Bedeutung der stillgelegten Baumberger Steinbrüche als Winterquartier für Fledermäuse dargestellt. Die zwei trockenen Jahre und ihre Folgen wurden anhand des Venner Moores und des ehemaligen Truppenübungsplatzes Borkenberge deutlich gemacht, heißt es im Pressebericht. Wie auch im Jahr zuvor machten die Mitarbeiter deutlich, wie wichtig die Leader-geförderte „Einsatzgruppe Naturschutz“ für den praktischen Naturschutz in der Baumberge-Region ist. Die kreisweite Ausdehnung dieser Einsatzgruppe und ihr langfristiges Bestehen über den Förderzeitraum hinaus, wurde als gemeinsames wichtiges Ziel benannt.

Ebenfalls positiv hervorzuheben war die Anlage von sechs Feldvogelinseln, auf denen in Kooperation mit Landwirtschaft und Kreis in diesem Jahr Kiebitze erfolgreich brüteten. Man war sich aber in den Gremien einig, dass die Werbung für die Anlage dieser wichtigen Brutflächen durch die Landwirte verstärkt werden muss. Gleichzeitig wurde die Senkung der Ausgleichszahlung für diese Naturschutzleistung von allen Akteuren bedauert.

Das Arbeitsprogramm für 2020 knüpft im Wesentlichen an die Ergebnisse aus 2019 an. Besonders wichtig ist hier die Fortsetzung der Betreuung der Berkel-Kulisse mit ihren sieben Schutzgebieten. Neben dem geplanten Programm wurden auch neue Projekte zur naturschutzgerechten Wegrandpflege beschlossen, sodass auch in 2020 viel Arbeit auf die Mitarbeiter des Naturschutzzentrums wartet. Passend zu Weihnachten und zum Jahreswechsel hat der Kreis Coesfeld nun auch wieder den Naturschutz-Kalender fürs kommende Jahr herausgegeben.