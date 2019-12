Achtung, wieder verstärkt Trickbetrug

Kreis Coesfeld. 17 Einsätze hatte die Kreispolizeibehörde in Coesfeld am Dienstag in Zusammenhang mit Betrugsversuchen am Telefon. In 16 Fällen gaben sich die Betrüger entweder als Polizeibeamte aus und sagten, dass der Name der Angerufenen auf einer Liste aufgetaucht sei oder aber sie verlangten als Neffe oder Enkel Geld für den Kauf einer Wohnung. In einem Fall handelte es sich um ein Gewinnversprechen. Glücklicherweise blieb es in allen Fällen beim Versuch. In einem Fall bestellten die Täter der angerufenen Seniorin ein Taxi für den Weg zur Bank. Hier wurden der Taxifahrer und die Bank-Angestellten hellhörig und verständigten die Polizei. Die Tatorte lagen in Senden, Dülmen, Nottuln, Rosendahl und in acht Fällen in Ascheberg.

Von Allgemeine Zeitung