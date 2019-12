VR-Bank bekommt neuen Vorstandschef

Veränderungen bei der VR-Bank Westmünsterland: Zum 1. April 2020 hat der Aufsichtsrat Dr. Carsten Düerkop in den Vorstand berufen. Er tritt die Nachfolge von Vorstandsvorsitzenden Dr. Wolfgang Baecker an, der nach 20-jähriger Vorstandstätigkeit in den Ruhestand tritt. Dem Vorstand gehören außerdem Matthias Entrup und Herrn Berthold te Vrügt an. „Wir sehen die VR-Bank Westmünsterland damit auf Vorstandsebene weiterhin gut aufgestellt, um die künftigen Herausforderungen zu meistern und den erfolgreichen Weg als regionaler Finanzdienstleister für Kunden und Mitglieder fortzusetzen“, so Michael Sonnenschein, Aufsichtsratsvorsitzender der VR-Bank. Düerkop, 54, geboren in Hildesheim, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. Nach Stationen bei der NordLB und der WGZ Bank AG war er seit 2014 als Vorstandsmitglied bei der WL Bank AG in Münster tätig. Im Rahmen der Fusion der DG Hyp mit der WL Bank wurde Düerkop Vorstandsmitglied der Immobilien- und Pfandbriefbank DZ HYP AG.

Von Allgemeine Zeitung