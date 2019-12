Aufschrei der Retter

Doch wie ist es dazu gekommen? Bereits am 19. November hatte der Notfallsanitäter „Felix Peter“ ein Video auf der Plattform YouTube hochgeladen, in der er Missstände in seinem Berufsfeld aufarbeitet. Dieses Video schlug hohe Wellen und landete auch in der Fernsehsendung „Stern TV“ auf RTL. Inspiriert von diesem Video antwortete die Notärztin „Doc. Caro“ mit ihrer Sicht auf die Dinge. Beide kritisieren unter anderem, dass Notfallsanitäter zu wenige Befugnisse haben und es in einigen Punkten keine rechtliche Klarheit gebe. Frei nach dem Motto: Es ist egal, was der Helfer für einen Kittel trägt, solange er hilft.

Neben Notfallsanitäter und Notarzt gehören auch Feuerwehrkräfte wie Udo Roters zu den Rettern. Als er die beiden Videos gesehen hat, war ihm sofort klar: Es muss eine Antwort von Seiten der Feuerwehr her. Gesagt, getan. Kurzerhand klemmte sich Roters an sein Telefon und rief seinen Neffen Lukas Althoff aus Coesfeld an. Der spielt seit vielen Jahren Gitarre und ist auch mit einem Tanz und PartyTrio im Kreis Coesfeld unterwegs. „Wir haben uns beide hingesetzt und beide einen Text geschrieben“, berichtet Roters. „Anschließend haben wir diese kombiniert und so eine ziemlich coole Antwort gebastelt.“ Kurz noch Text und Musik gelernt, dann ging es ab ins Feuerwehrauto zur Aufnahme. „Das fertige Video haben wir dann am Donnerstagabend bei Facebook hochgeladen und zusätzlich privat in WhatsApp-Gruppen verbreitet. Durch das Schneeballsystem haben es dann immer mehr Leute gesehen und keine 48 Stunden später waren wir schon bei über 20 000 Aufrufen.“

Inzwischen sind es über 420 000 Aufrufe auf unterschiedlichen Plattformen und rund 6500 Likes. Und 8000mal geteilt wurde das Video. Für Roters sind aber nicht die starken Klickzahlen das Entscheidende. „Vielmehr freue ich mich über mehr als 900 durchweg positive Kommentare, die uns beim Kampf für Verbesserungen unterstützen.“ Konkret stoßen ihm in seinem Alltag bei der Feuerwehr immer wieder Dinge auf, bei denen er dringenden Handlungsbedarf sieht. So werde zum Beispiel das Ehrenamt unzureichend gefördert und der Beruf in Teilen so unattraktiv gestaltet, dass es in ersten Gemeinden bereits Pflichtfeuerwehren gebe. „Wo soll da die Reise hingehen? Das Gesundheitssystem pfeift jetzt schon aus dem letzten Loch.“

Ein weiteres Problem sei, dass für eine Ausbildung bei der Feuerwehr zumeist schon eine Lehre im technischen Bereich vorausgesetzt werde. Dinge, über die sich nur wenige Menschen Gedanken machen: „Wenn du 112 wählst, dann reagiert immer wer. Es weiß aber kaum jemand, was alles dahintersteckt.“

Der jetzige „Aufschrei der Retter“, wie Roters es bezeichnet, zeige klar, dass es einen Neustart brauche. Das gesamte System sei nah am Infarkt. „In anderen Ländern gibt es zentrale Systeme. Bei uns gibt es ein Wirrwarr an Zuständigkeiten und in jedem Bundesland eigene Vorschriften.“ Es bleibt abzuwarten, ob Felix Peter, Doc. Caro und Udo Roters mit ihren Kritiken zur Politik durchdringen und Reformen angestoßen werden.

