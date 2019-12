Kulturrucksack startet mit Gewinnaktion

„Du bist zehn bis 14 Jahre alt und wohnst im Kreis Coesfeld? Dann mach mit und sei kreativ“, spricht Anja Sühling, Kulturrucksack-Beauftragte beim Kreis Coesfeld, die Interessierten direkt an. Wer Anja Sühling schreibt, was am eigenen Wohnort „alles außer gewöhnlich“ ist, nimmt am Gewinnspiel teil. „Bitte vergiss deine persönlichen Angaben, wie Name, Adresse und Telefonnummer nicht“, betont die Mitarbeiterin im Kreisjugendamt. Es warten tolle Preise auf die Gewinner, darunter zehn Eintrittskarten für das Kino in Coesfeld oder Dülmen und vier Ruhr-Topcards, die einmalig kostenfreien Eintritt bei über 90 Freizeitzielen und zudem über 50 Attraktionen zum halben Preis im Ruhrgebiet, im Sauerland und am Niederrhein bieten. Auch gibt es Urbanatix-Eintrittskarten für den 15. November in Bochum, und es werden zehn Plätze für einen Kreativ-Workshop auf Burg Vischering in Lüdinghausen vergeben. Einsendeschluss für das Gewinnspiel ist der 31. Januar.

Ein Highlight 2019 war das Baumberge Culture Camp, kurz „BCC“, das von den Kommunen Billerbeck, Coesfeld, Havixbeck, Nottuln und Rosendahl zusammen mit dem Kreisjugendamt Coesfeld veranstaltet wurde. Die Kinder und Jugendlichen erwartete auf der Open-Air-Veranstaltung in Billerbeck neben Beatboxen, Bodypainting und Klettern auch ein Zirkusworkshop.

Mit dem „Kulturrucksack NRW“ sollen Jugendliche im Alter von zehn bis 14 Jahren die kulturelle Vielfalt des Landes kennenlernen und mit ihrer eigenen Kreativität bereichern. Zudem soll das Landesprogramm Kommunen und Kultureinrichtungen unterstützen, ein attraktives Bildungs- und Kulturangebot für Kinder und Jugendliche zu entwickeln.

Adresse Gewinnaktion: Kreis Coesfeld, Der Landrat, Jugendamt, Anja Sühling, Friedrich-Ebert-Straße 7, 48653 Coesfeld.