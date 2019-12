Liebe Mitmenschen im Kreis Coesfeld, die Festtage bieten uns allen die willkommene Gelegenheit, einmal innezuhalten und den Lauf der Dinge zu reflektieren. „Zwischen den Jahren“ besinnen wir uns auf die Menschen, Themen und Ereignisse, die uns wirklich wichtig waren und sind - im vergangenen Jahr und in der spannenden Zeit, die vor uns liegt. Zugleich gehen wir das Neue Jahr voller Erwartung und Zuversicht an. Für den Kreis Coesfeld und mich ganz persönlich standen in 2019 unter anderem die Themen Sicherheit und Innovation, Heimat und Europa im Vordergrund.

Papst Franziskus hat einmal gesagt: „Wer nicht lebt, um zu dienen, dient dem Leben nicht.“ Es gibt viele Menschen im Kreis Coesfeld, die Verantwortung für unser Gemeinwesen übernehmen und sich für ihre Mitmenschen einsetzen - in Vereinen und Initiativen, als Ehrenamtliche und Einsatzkräfte, in Kommunalpolitik und Verwaltung. Ihnen allen danke ich an dieser Stelle ganz herzlich und sichere ihnen zu, dass der Kreis Coesfeld auch in Zukunft alles unternehmen wird, um ihnen gute Rahmenbedingungen für ihre verdienstvolle Arbeit zu bieten.

So ist uns allen etwa ein leistungsfähiger Rettungsdienst ein großes Anliegen. Vor wenigen Tagen hat der Kreis drei neue, hochmoderne Rettungswagen ihrer Bestimmung übergeben; vier weitere werden in 2020 folgen. Die Fachleute bezeichnen diese als „rollende Intensivstationen“. Um Menschenleben zu retten, darf uns kein Preis zu hoch sein. Dazu müssen und wollen wir Einsatzzeiten und Hilfsfristen des Rettungsdienstes stetig verbessern. Aber das hat nicht nur einen technischen Hintergrund: Die Frauen und Männer, die in den Rettungswachen ihren Dienst an der Allgemeinheit versehen, sollen moderne Umkleide- und Ruheräume vorfinden, damit sie ihre anstrengenden Einsätze besser bewältigen können.

Mit dem Kreishaushalt 2020 wurde nun ein umfassendes Investitionsprogramm in Höhe von rund 27,9 Mio. EUR beschlossen, das unter anderem den Neubau der Rettungswachen in Billerbeck, Nottuln und Lüdinghausen umfasst; aber auch Radwege- und Straßensanierungen im Umfang von rund 6,4 Mio. EUR sind vorgesehen - auch dies ein Beitrag zur Sicherheit im Straßenverkehr. Die neue Rettungswache in Ascheberg nimmt bereits konkrete Formen an und wird noch im Frühjahr 2020 fertiggestellt.

Zudem wollen wir modernste Kommunikationstechnik einsetzen, um den Ablauf der Rettungseinsätze weiter zu optimieren: Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur fördert mit 100.000 EUR eine wichtige Machbarkeitsstudie für ein Projekt des Kreises, bei dem Video-Brillen verwendet werden sollen und Details besser sichtbar werden.

Die Versorgung der Bevölkerung im Ernstfall ist dabei ganz entscheidend. Für 2020 ist am 07. Juni ein „Tag der Sicherheit“ geplant: Dabei werden wir die Leistungen von Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei, Hilfsorganisationen und Kreisverwaltung aufzeigen, aber auch darüber informieren, welche Vorbereitungen Privathaushalte für den Katastrophenfall treffen können. Jede und jeder von uns sollte sich für solche Fälle einen Notvorrat anlegen und sich zum Beispiel auf einen längeren Stromausfall vorbereiten.

Auch wir stellen uns gut auf: Das neue Kreishaus V in Coesfeld, mit seiner modernen Ausstattung und seinem innovativen Raumkonzept, bedeutet für uns einen Quantensprung in der Verwaltungstätigkeit: Der Neubau ermöglicht dem dort untergebrachten Jugendamt, noch flexibler und effektiver den Anliegen und Erwartungen der Menschen zu entsprechen. In einer „Dienstleistungsmeile“ werden wir stark gefragte Angebote des Kreises im Kreishaus I serviceorientiert zusammenfassen.

Im November hat der Kreis eine Auszeichnung des Landes NRW als „Europaaktive Kommune“ erhalten, was eine große Ehre für uns alle darstellt. Denn wir begreifen uns als Landstrich im Herzen Europas, der sich für Einheit und Vielfalt des Kontinents, für Freiheit, Demokratie und Frieden einsetzt. Und dazu können wir hier vor Ort viel betragen, ob das nun das internationale Engagement unserer Europaschulen mit Auslandspraktika und Austauschprogrammen oder das Europaquiz für die weiterführenden Schulen im Kreis ist. Auch haben wir erstmals unter dem Motto „Heimat Europa stärken“ einen eigenen Heimat-Preis vergeben - auch dies im Rahmen einer landesweiten Initiative.

Sie sehen: Einiges ist erreicht, und große Herausforderungen liegen noch vor uns. Und diese will der Kreis Coesfeld im engen Austausch mit Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern, meistern. So wünsche ich Ihnen, Ihren Familien und Partnern einen angenehmen Jahreswechsel, ein erfolgreiches Jahr 2020, viel Gesundheit und Gottes Segen.