Als Pilotprojekt ein Holz-Mietshaus

Kreis Coesfeld. Bezahlbarer Wohnraum, Mobilität und Kitagebühren zählen zu den Themen, die SPD-Landtagsabgeordneter André Stinka aus Dülmen in diesem Jahr nach vorne stellen möchte. „Themen, die auch auf Kreisebene verankert sind“, sagte er im Jahrespressegespräch gestern in Dülmen zusammen mit dem Landrats-Kandidaten Hermann-Josef Vogt (Coesfeld). Ein Mietshaus aus Holz als Modellprojekt wollen die Sozialdemokraten in diesem Jahr ebenso in den Stiel stoßen wie eine Diskussion zum Thema Demokratie. „Wir wollen deutlich für die Demokratie werben“, betont Stinka. Gerade vor dem Hintergrund, dass sich in Dülmen eine NPD-Ortsgruppe gegründet hat. „Gruppierungen wie NPD und AfD wollen die gesellschaftliche Entwicklung auf eine totalitäre Situation zurückdrehen“, sagt Vogt. Gegen die pauschalen Behauptungen müsse klar argumentiert werden. Geplant sei eine größer angelegte Diskussion, der Termin steht noch nicht fest.

Von Viola ter Horst