Wenige Arbeitslose – Fachkräfte gesucht

Die Arbeitslosenquote im Kreis blieb damit 2019 unverändert beim Niedrig-Spitzenwert von nur 2,7 Prozent. „Die konjunkturellen Eintrübungen im abgelaufenen Jahr hatten bislang kaum Einfluss auf die Gesamtarbeitslosigkeit“, berichtet Meiners. Die leicht nach unten zeigenden Pfeile wertet er nicht als dramatisch. „Mit einem Einbruch am Arbeitsmarkt wie in den Krisenjahren 2008/2009 ist definitiv nicht zu rechnen“, sagt er.

Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten stieg weiter an. Mit 219 533 waren im Bezirk der Agentur für Arbeit Coesfeld (mit Kreis Borken) 5671 Personen mehr sozialversicherungspflichtig erwerbstätig als noch in 2018. Tendenz steigend.

Sorgen macht den Experten der Arbeitsagentur denn auch der zunehmende Bedarf an Fachkräften. „Insbesondere gut qualifizierte Fachkräfte werden in vielen Branchen dringend gesucht“, erklärt Rolf Heiber, operativer Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Coesfeld. So sehr, dass die Situation das Wachstum einiger Unternehmen bereits abbremse. In einigen Branchen blieben Ausbildungsplätze oft unbesetzt. Noch dazu kommt, dass viele Mitarbeiter in absehbarer Zeit in Rente gehen: Fast die Hälfte der heute Beschäftigten im Kreis Coesfeld erreicht in den nächsten 20 Jahren das 65. Lebensjahr; 21 Prozent sind es schon in den nächsten zehn Jahren.

Dabei gibt es häufig in den Unternehmen selber unentdeckte Potenziale. Im Schnitt hat ein Unternehmen einen Anteil von nicht qualifizierten Helfern von 15,8 Prozent. „Wenn Unternehmen diese Leute selber zur Fachkraft fortbilden, ist schon viel getan“, so Meiners. „Dabei können wir helfen.“ Als weitere Säulen gegen den Fachkräftemangel setzt die Arbeitsagentur auf die vermehrte Werbung für eine duale Ausbildung, die Förderung von Arbeitslosen und die Begleitung des Strukturwandels. „Fachkräfte fallen nicht vom Himmel“, lautet die Überschrift dieses Vier-Säulen-Programms.

In diesem Jahr will die Arbeitsagentur einen besonderen Fokus auf die Arbeitsmarktberatung für Unternehmen legen. Aber auch die Vernetzung bietet sich als Chance. Das bestätigt Martin Suschek, Vorstand der Heilig-Geist-Stiftung: Der Runde Tisch Pflege, der auf Initiative der Arbeitsagentur im Kreis Coesfeld gegründet wurde, habe bereits viel zur Entspannung der Situation beigetragen, sagt er. Was den Pflegeberuf angehe, „müssen wir mehr Menschen von der Attraktivität und den Potenzialen überzeugen“. Die Karrierechancen seien gut und neben einer angemessenen Bezahlung gelte es, mit guten Rahmenbedingungen zu punkten: Mit flexiblen Arbeitszeiten und zukunftsorientierten Fort- und Weiterbildungen, denn mehr Freizeit sei für junge Menschen häufig ein Kriterium, so Suschek.

Die wirtschaftliche Stärke herausstellen, ist ein weiterer Punkt, an dem die Arbeitsagentur mitwirkt. „Wir sind eine Region, die dahingehend unterschätzt wird“, sagt Meiners. Dabei biete sie weit mehr als Pferde und Schlösser, wie ja auch von der „Marke Münsterland“ vom Münsterland e.V. und weiteren Partnern mit Projekten aufgearbeitet werde.