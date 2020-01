„Das 21. Jahrhundert wird nicht mehr wie zuvor mit dem Auto objektbasiert sein. Im Vordergrund steht vielmehr der Prozess der Mobilität als solcher“, betonte Dr. Christian Schulze Pellengahr. „Verbinden - vernetzen - erschließend“ heißen die Kernpunkte einer zukunftsfähigen Mobilität, die auch an diesem Abend im Fokus standen.

„Wenn in allen Landstrichen so viel Fahrrad gefahren würde wie bei uns im Münsterland, dann hätten wir schon sehr viel gewonnen“, lobte NRW-Verkehrsminister Henrik Wüst, der aus seiner Heimatstadt Rhede angereist war.

Ferner zitierte er Zahlen aus einer Erhebung, die ergeben hatte, dass in der Stadt Essen beispielsweise 80 Prozent der Wege unter einem Kilometer mit dem Auto zurückgelegt werden. „Auf dem Land scheint die Welt oft noch in Ordnung. Das hat aber auch viel damit zu tun, dass dort so viel Ehrenamt geleistet wird“, betonte Wüst. „Bitte behandeln sie unsere Ehrenamtlichen in der Kommunalpolitik pfleglich und mit Respekt, denn andere haben wir nicht.“

Bevor der Verkehrsminister Prof. Dr. Maximilian Schwalm, Geschäftsführer der „e.2go GmbH“, die Bühne überließ, besiegelte er seinen Besuch mit dem Eintrag in das goldene Buch.

„Der Kreis Coesfeld gilt in Bezug auf nachhaltige Mobilität als guter Ideengeber und Vorreiter“, machte Schwalm, der unter anderem eine Professur an der RWTH Aachen University, Fakultät Maschinenwesen hat, deutlich. Sein Zielbild für Mobilität definierte er so: Innovative Fahrkonzepte, Kurzstrecken batterieversorgt zurücklegen. Das Auto muss nicht mehr zwangsläufig im persönlichen Besitztum sein, sondern vielmehr ein Baustein einer Mobilitätslösung bei einer Bündelung von Personenverkehren.