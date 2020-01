„Das geht hier ja ab wie im Hexenkessel“

Lüdinghausen (ul). Hokuspokus fidibus war gestern. Acht namhaften Experten der magischen Künste verzauberten am Montagabend ihr Auditorium mit Tricks und Illusionen bei der „Internationalen Zaubergala“ in der Burg Vischering in Lüdinghausen. Hier gaben Weltmeister, Europameister und deutsche Meister Kostproben ihres außergewöhnlichen Schaffens, flankiert von Klamauk und Kommödianterie. Die Vorstellung war ausverkauft – rund 200 Besucher ließen sich verblüffen.

Von Ulla Wolanewitz