Am 31. Januar beginnen die ersten Müllkontrollen in Billerbeck ab 6 Uhr morgens. Es folgt Dülmen. Entspricht der Tonneninhalt nicht den Sortiervorschriften, bringen die WBC-Kontrolleure einen roten Anhänger an – und die Tonne bleibt ungeleert stehen. Anlass für die Kontrollaktion ist der hohe Fehlwurfanteil in den gesammelten Bioabfällen.

Wann wird die Tonne nicht geleert? Zum Beispiel:

0 Wenn der gesammelte Bioabfall in Plastikbeuteln – auch wenn diese biologisch abbaubar sind – eingefüllt wird.

0 Wenn Lebensmittel mit ihrer Verpackung in die Tonne gegeben werden, wie verschimmelte Apfelsinen im Netz, Obst im Glas oder Aufschnitt in Plastik.

0 Wenn Restmüll jeder Art drin ist.

Die WBC weist darauf hin, dass sie die falsch befüllten Tonnen dokumentiert – sie macht ein Foto und gibt die Infos mit dem Standort der Tonne an die Stadt- oder Gemeindeverwaltung weiter.

Was tun, wenn die Tonne nicht geleert wurde?

0 Fehlwürfe aussortieren und in 14 Tagen wieder herausstellen.

Ansonsten wird es teuer: eine kurzfristige Nachabfuhr für die Biotonne kostet 40 Euro, als Restmüll 60 Euro.

| www.wbc-coesfeld.de/abfallentsorgung/sammlung.