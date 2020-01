Arten am Wegesrand entdecken

Der Wegrand ist Rückzugsraum vieler Arten, deren ursprüngliche Lebensräume im Umland verschwinden. Doch auch hier geht die Vielfalt von Pflanzen und Tieren verloren. Um dem Artenschwund entgegen zu wirken, wird in 2020 die kreisweite Kartierung der Wegränder durch das Naturschutzzentrum weitergeführt. Die noch vorhandenen typischen Pflanzengesellschaften sollen entdeckt und durch richtige Pflege erhalten werden. Sie sollen auch zur Wiederanreicherung artenarmer Standorte dienen, indem ihre Samen mittels Mahdgutübertragung auf entsprechenden Flächen aufgebracht werden. Für die Erstellung eines kreisweiten Wegrandverzeichnisses ist das Naturschutzzentrum auf Interessierte angewiesen, die nach noch wertvollen Randstrukturen systematisch Ausschau halten. Hierzu gibt es neben einer Einführung u.a. auch Kartieranleitungen und bebilderte Artenlisten, so dass jeder Interessierte das Projekt unterstützen kann.

Es gibt zwei Informationsveranstaltungen:

0 Für den Südkreis am 6. Februar im Biologische Zentrum in Lüdinghausen; 18 Uhr. Für den Nordkreis am 11. Februar am Alten Hof Schoppmann in Nottuln-Darup; 18 Uhr.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig.