„Alkoholprävention funktioniert nicht mit Panikmache oder Generalverboten“, heißt es in der Mitteilung der Veranstalter, die sich aus dem Arbeitskreis Prävention, der Jugendämter der Städte Coesfeld und Dülmen sowie des Kreises Coesfeld, der Arbeiterwohlfahrt (Awo), des Kreisgesundheitsamtes und des Kreis-Caritasverbands zusammensetzen. „Was es braucht, ist die Akzeptanz der Jugendlichen, um gesundheits- und verantwortungsbewussten Botschaften überhaupt erst einmal Aufmerksamkeit zu schenken.“

Genau das soll über die Gemeinschaftsaktion der „Alko-Quiz-Impro-Show“ gemacht werden, die bereits mehrfach durch den Kreis tourte. Diesmal ist sie in Schulen in Ascheberg, Dülmen und Coesfeld zu sehen. Transportiert werden soll das Thema „Verantwortungsvoller Umgang mit Alkohol“ nämlich ohne den erhobenen Zeigefinger, sondern mit kreativen Einheiten und viel Spaß durch das Improvisationstheater „Impro005“ aus Münster.

Durch die Moderation des aus dem Fernsehen bekannten Kabarettisten und Buchautors Carsten Höfer und den genialen Einfällen des „Impro005“ ist die Show mittlerweile ein Renner für die Schulklassen der Jahrgangsstufen acht und neun.

Die Show berücksichtigt die gesellschaftliche Realität mit ihrer vorhandenen Ambivalenz von Spaß und Risiko. Eine einseitige Betonung der Gefahren des Alkoholkonsums soll vermieden werden, um mehr Glaubwürdigkeit und Aufmerksamkeit herzustellen.

Dass das funktioniert, hat eine Befragung der teilnehmenden Jugendlichen in den letzten Jahren gezeigt. Der überwiegende Teil der Jugendlichen fand die Art und Weise, wie die Show Alkoholprävention thematisiert, gut und konnte sich an viele Einzelheiten erinnern.

Am Veranstaltungstag selbst findet abends an den jeweiligen Orten zudem ein Informationsvortrag für Eltern statt. Auch Fragen zum Thema Alkohol im Erziehungsalltag werden beantwortet und Tipps zur Gesprächsführung mit den eigenen Kindern gegeben, so die Veranstalter.

Einige Wochen nach der Quiz-Show wird außerdem für die beteiligten Klassen ein „After-Quiz-Update“ angeboten.

0 Die Show gastiert am 4. Februar in der Profilschule Ascheberg in Herbern, am 5. Februar am Clemens-Brentano-Gymnasium in Dülmen und am 6. Februar in der Theodor-Heuss-Realschule in Coesfeld.