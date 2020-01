Spaß mit Rittern und Detektiven

In den Sommerferien sorgt ein Ritterlager für Kids, das sich über jeweils zwei Tage erstreckt (ohne Übernachtung), für Ferienspaß. Dabei tauchen die Kinder in die Welt des Mittelalters ein, teilt der Kreis Coesfeld mit.

Neu ist ein Kindergeburtstag mit vielen Aktionen speziell für Jungen im Alter von zehn bis 13 Jahren. Dabei spielt das Leben der Ritter eine wichtige Rolle. Natürlich können auch Mädchen weiterhin Geburtstagsfeiern buchen. Vorschulkinder machen sich mit Kindergarten oder Familie auf die Suche nach dem kleinen Burggespenst Huberta und entdecken das Museum und die Burg dabei ganz spielerisch.

Am 16. Februar (Sonntag) finden historische Kinderspiele im Obergeschoss der Hauptburg statt. Mitspielen darf jede und jeder; eine Anmeldung hierfür ist nicht erforderlich. Das Schulprogramm „Ritter und Burgen“ für die 3. und 4. Klassen ist in diesem Jahr nicht nur im Juni, sondern auch in der Zeit vom 31. März bis 3. April buchbar. In der Burgküche werden in dieser Saison mittelalterliche Rezepte ausprobiert. Informationen: Tel. 02591 / 7990-0.