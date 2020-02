„Pionier mit unermüdlichem Engagement“

Flasche war 1981 Mitbegründer der Sucht- und Drogenberatungsstelle, die zunächst in einem Dachschrägenzimmer in Dülmen untergebracht war, und leitete sie seither. „Ohne Ulrich Flasche wäre die Beratungsstelle nicht denkbar“, lobte Awo-Geschäftsführer Harry Junghans. Die Sucht- und Drogenberatungsstelle sei sein Lebenswerk gewesen, nicht nur Beruf, sondern Berufung. „Wohl jeder, der im Sozialen arbeitet, kennt Ulrich Flasche“, sagte Junghans. Mit unermüdlichem Engagement habe er sich um von Sucht Betroffene gekümmert, wobei ihm daran gelegen war, dass Sucht als Krankheit und nicht als Charakterschwäche gesehen wird. „Jeder Mensch verdient es, in seiner Einzigartigkeit erkannt zu werden“, lautete sein Motto, um gegen Stigmatisierungen zu wirken. Und: „Ein gemeinsames Lachen schafft die Idee einer Zukunft.“ Anfangs habe Flasche die Gruppenteilnehmer noch mit seinem Auto abgeholt und wieder nach Hause gebracht, berichtete Junghans. „Er selber kam oft nicht vor Mitternacht nach Hause.“ Und oft genug galt es, um Gelder für die Sucht- und Drogenberatungsstelle zu kämpfen, daran erinnerte sich auch Achim Bednarz, der erste Geschäftsführer der Awo im Kreis Coesfeld. Sogar eine Gehaltsrückstufung hatte Flasche in Kauf genommen, damit finanzielle Löcher gestopft werden konnten.

Anneliese Haselkamp, stellvertretende Landrätin, bezeichnete Flasche als eine „Persönlichkeit, die sich in besonderer Weise um unser Gemeinwesen gekümmert hat.“ Eine Institution, ein Pionier, der die Awo-Werte verinnerlicht habe. Der Satz von Awo-Gründerin Marie Juchacz vor 100 Jahren habe nach wie vor Gültigkeit: „Neue Zeiten bringen neue Ideen und machen neue Kräfte mobil.“ Im Sinne von Toleranz und Menschlichkeit gelte es mehr denn je Haltung zu zeigen, sagte Haselkamp.

Flasche habe der Suchtberatungsstelle ein Gesicht gegeben, so Dülmens Sozialdezernent Christoph Noelke. „Und Ihren Namen mit einem Augenzwinkern zur Marke etabliert.“ Mit Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit habe er das Thema Sucht nach vorne gebracht und Klischees entgegengewirkt.

Flasches erster Dank – sichtlich gerührt – galt den Klienten – „dafür, dass ich euch begleiten durfte“. Dankesworte aber auch für die Familie, „natürlich die Mitarbeiter“ und viele Mitwirkende sowie Kreis und Politik. „Zwar gab es immer Auseinandersetzungen, aber letztlich haben wir die Unterstützung bekommen, ohne die die Suchtberatung nicht existieren könnte.“

Den Stab überreichte er an Lioba Krüger-Rosenke, die nun seine Nachfolgerin wird. Sie ist bereits seit über zehn Jahren in der Awo-Beratungsstelle tätig und führte bei der Verabschiedung durchs Programm. Die Mitarbeiter gestalteten die Feier besonders – mit einem Video über Flasches Arbeitsstelle. Und mit zahlreichen Zeitungsberichten seit 1980, die wie ein roter Teppich im Gang des Saals ausgelegt waren und die Geschichte der Beratungsstelle dokumentierten.