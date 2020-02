Menschen wegen Corona in Sorge

Kreis Coesfeld. Seit Bekanntwerden der ersten Corona-Infektionen in Deutschland ist die Sorge vor einer Ansteckung mit der neuartigen Lungenkrankheit groß. Das gilt auch im Kreis Coesfeld. „Mundschutz-Masken sind derzeit stark gefragt und oftmals nicht mehr über den Großhandel erhältlich“, betont Dr. Stephan Barrmeyer, Sprecher der Apothekerschaft im Kreis Coesfeld. „Aktuell empfohlen wird ein solcher Mundschutz aber vor allem den Menschen, die in den vergangenen 14 Tagen – so lange kann es nach einer Ansteckung dauern, bis die Symptome auftreten – Kontakt zu einem Erkrankten hatten oder sich im chinesischen Risiko-Gebiet aufgehalten haben“, so Barrmeyer. „Damit soll verhindert werden, dass sie andere anstecken.“ Das Corona-Virus ruft die klassischen Symptome einer viral ausgelösten Lungenentzündung hervor: Fieber mit Husten, manchmal Atemschwierigkeiten und Muskelschmerzen. Die Symptome ähneln stark denen in der aktuellen Grippewelle. Um unnötige Verdachtsfälle zu vermeiden, sollten zur Vorbeugung von viralen Erkrankungen vor allem die zentralen Hygiene-Regeln beachtet werden. „Der beste Schutz ist aktuell das regelmäßige Händewaschen, um Schmierinfektionen zu vermeiden. Dies muss mindestens für 20 Sekunden und mit Seife geschehen“, so Barrmeyer. Die Wassertemperatur sei dabei nicht relevant.

Von Allgemeine Zeitung