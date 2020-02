„Warum es Vorbilder braucht“

Lüdinghausen. Auf der Burg Vischering in Lüdinghausen ist er schon fast Dauergast: Heribert Prantl, einer der renommiertesten Journalisten Deutschlands, kommt am 19. März (Donnerstag) um 19.30 Uhr auf Einladung des Kreises Coesfeld und der Evangelischen Kirchengemeinde Lüdinghausen-Nordkirchen in das Kulturzentrum des Kreises. Die Veranstaltung findet im Rahmen der aktuellen Fotoausstellung mit Bildern des verstorbenen Dülmener Fotografen, Journalisten und Buchautors Rolf Bauerdick statt.

Von Allgemeine Zeitung