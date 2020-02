Viele Äste und ein Wassereinbruch im Krankenhaus

Bei den Christophorus-Kliniken in Coesfeld verursachte Sabine einen Wassereinbruch: Eine Abdichtung der Baustelle am Erweiterungsbau hatte sich gelöst und dadurch lief Wasser in die Decke der Station B3. Das führte zu einem elektrischen Defekt eines Brandmelders, der wiederum Feueralarm bei der Feuerwehr auslöste. Dies war aber ein Fehlalarm. „Patientenzimmer waren davon nicht betroffen, nur Funktionsräume“, so Dr. Mark Lönnies, Geschäftsführer der Christophorus-Kliniken. Aus Sicherheitsgründen seien die Patienten der Station B3 trotzdem auf andere Stationen verteilt worden. Schon im Laufe des Montags konnte der Großteil der Station B3 wieder in Betrieb genommen werden.

In Rosendahl war ein Baum auf ein Hochspannungskabel gefallen, den die Einsatzkräfte mit Hilfe der Feuerwehr entfernten. Das Hochspannungskabel musste zeitweise gekappt werden. In Lette kam es in einem Geschäft zu einer Alarmauslösung, weil Sabine hier Dämmmaterial vom Dach in den Laden geweht hatte.

Die Dülmener Polizei rückte neunmal aus, weil sich Baustellenabsperrungen selbstständig gemacht hatten und Bäumen auf die Fahrbahn fielen.

Zwischen Nottuln und Havixbeck in den Baumbergen wurde die Straße gesperrt, weil ein Baum geräumt werden musste.

In Olfen hielt eine an einem Baukran gehängte und im Sturm stark schwankende Kreissäge die Bürger in Atem. In Lüdinghausen drohte ein Baugerüst, das auf einem Dach angebracht war, auf die Straße zu stürzen. In beiden Fällen sicherte ein Verantwortlicher die Gefahrenstellen, so dass Polizei oder Feuerwehr nicht mehr tätig werden mussten.