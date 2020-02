Auch die 13-jährige Nele Kitzmann wendete sich nach dem Bericht und der regen Leser-Debatte an uns und beschreibt aus ihrer Sicht die Situation.

Die 13-Jährige kommt aus Coesfeld-Lette und fährt die rund sieben Kilometer lange Strecke mit dem Bus zum Heriburg-Gymnasium in Coesfeld, das sie besucht. Nur 15 bis 20 Minuten, doch selbst diese kurze Fahrt sei oftmals „ein kleiner Horrortrip“, findet sie. Wenn sie in den Bus einsteigt, sind bereits Schüler mehrerer anderer Schulen drin.

„Erst letztens war es reine Glückssache und Quetscherei, dass ich noch in den Bus passte“, berichtet sie. Alle Sitzplätze seien belegt und die Haltestangen und Griffe auch, „man kann sich nicht einmal festhalten und die Strecke hat mehrere engere Kurven“, so die Schülerin. Bei ungefähr 75 Kinder auf engstem Raum sei ihr übel und schwindelig geworden.

Kürzlich sei es so voll gewesen, dass an ihrer Haltestelle beim Ausstieg auch andere Schüler „einfach mit herausgeschleust wurden, ob sie wollten oder nicht. Ein kleinerer Junge ist auch noch fast hingefallen, da so gedrängelt wurde“, berichtet Nele, die eigentlich nicht nur kritisieren mag, wie sie sagt. „Aber mir fällt nichts Positives zu der momentanen Situation ein, was die Busse betrifft.“

Die Sitze der älteren Busmodelle seien abgesessen und die Fahrkartenautomaten außer Betrieb. „Die Türen schließen unten nicht richtig und der kalte Fahrtwind kommt in den Bus, die Anschnallgurte sind manchmal gar nicht vorhanden oder kaputt, die Haltestangen sind dreckig und klebrig, sodass man sie kaum anfassen möchte“, beschreibt die Schülerin den Zustand mancher Exemplare. Ihr Vorschlag: einen weiteren Bus einsetzen für eine der beiden Realschulen in Coesfeld. Das würde aus ihrer Sicht die Stehplatz-Situation entschärfen.

Die 13-Jährige ist der Meinung, dass mit den Schulbuskindern fahrlässig umgegangen werde „und ich denke für die Busfahrer ist es auch ein enormer Druck, immerhin sind sie für uns verantwortlich und zudem stehen sie auch noch unter Zeitdruck“. |

