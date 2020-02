Naturschutz: Kreis verschenkt Nistkästen

Kreis Coesfeld. Der Kreis Coesfeld geht mit gutem Beispiel voran: Im Baumbestand um die Kreishäuser in Coesfeld hängen die Hausmeister in diesen Tagen 20 hölzerne Nistkästen auf, die eine Tischlerklasse am Pictorius-Berufskolleg erstellte. Zugleich lädt Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr die Bürger zu einer großen Gemeinschaftsaktion ein: „Der Kreis legt in diesem Winter und Frühjahr ein umfangreiches Nistkastenprogramm auf – machen Sie mit.“

Von Allgemeine Zeitung