Kfz-Zulassungsstelle geschlossen

Coesfeld. Aufgrund von Krankheitsfällen bleibt die Kfz-Zulassungsstelle in Coesfeld bis einschließlich Freitag (14. Februar) geschlossen. Der Kreis bittet betroffene Bürger, auf die Standorte in Dülmen oder Lüdinghausen auszuweichen. Die Kfz-Zulassungsstelle in Dülmen (Kreuzweg 27) ist montags bis freitags von 7.45 bis 12 Uhr sowie donnerstags zusätzlich von 13.30 bis 18 Uhr geöffnet; die Kfz-Zulassungsstelle in Lüdinghausen (Selmer Str. 75) ist ebenfalls montags bis freitags von 7.45 bis 12 Uhr geöffnet, aber zusätzlich auch mittwochs von 13.30 bis 18 Uhr.

Von Allgemeine Zeitung