Helau: Der Kreis Coesfeld ist fest in Narrenhand. Altweiber-Donnerstag (20. 2.) ist in Billerbeck (Foto) schwer was los: Um 10.30 Uhr startet in der Domstadt der traditionelle, große Karnevalsumzug. 43 Gruppen haben sich dafür angemeldet. Närrische Lindwürmer im Rest vom Kreis Coesfeld: 0 Olfen: Nelkendienstagszug, 25.2.; mit rund 1500 Teilnehmern einer der größten Umzüge im Münsterland, ab 14 Uhr, Ortskern.

Von Allgemeine Zeitung