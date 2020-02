Nistkästen ratzfatz vergriffen

Lüdinghausen/Darup (mkle). Mit einer solchen Nachfrage hatten die Verantwortlichen des Kreises Coesfeld nicht gerechnet. Um 8.45 Uhr meldete das Naturschuttzzentrum in Nottuln-Darup „Vergriffen“. Und eine halbe Stunde später waren auch alle Nistkästen am Biologischen Zentrum in Lüdinghausen schon weg. Die kostenlose Ausgabe von insgesamt 1200 Nistkästen am vergangenen Samstag ab 8 Uhr war offensichtlich ein Volltreffer.

Von Allgemeine Zeitung