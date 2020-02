Nacht-Busse fahren auch Weiberfastnacht

Kreis Coesfeld. Die NachtBusse, die üblicherweise Freitag- und Samstagnacht fahren, sind in dieser Woche schon heute an Altweiber (20. Februar) für feierlustige Narren unterwegs. Die Fahrtzeiten des NachtBus N4 (Lüdinghausen - Ottmarsbocholt - Senden - Münster) sind an Altweiber identisch mit dem Fahrplan für Freitagnacht; Abfahrt ab Lüdinghausen, Busbahnhof in Richtung Münster ist um 2.01Uhr; zurück geht es ab Münster, Hauptbahnhof um 0.10, 1.10 und 3.10 Uhr. Die Fahrtzeiten des NachtBus N8 (Legden - Holtwick - Coesfeld - Nottuln - Münster) richten sich in der Weiberfastnacht nach dem Fahrplan für Samstagnacht. Der N8 fährt ab Coesfeld, Bahnhof in Richtung Münster um 17.50, 20.00, 22.04, 0.04, 2.04 und 4.04 Uhr; zurück geht es ab Münster, Hauptbahnhof um 19.17, 21.17, 23.17, 1.17 und 3.17 Uhr. | www.nachtbus.de

Von Allgemeine Zeitung