Eine Tradition, die am kommenden Sonntag (1. März) in den Fokus rückt. Denn Nottuln ist in diesem Jahr Bestandteil der Veranstaltungsreihe „finde dein Licht“ der Arbeitsgemeinschaft „Klosterlandschaft Westfalen-Lippe“.

Für Kulturfreunde stehen am 1. März zwei besondere Veranstaltungen im ehemaligen Damenstift Nottuln auf dem Programm. Um 16 Uhr findet in der Pfarrkirche St. Martinus unter der Leitung von Thomas Drees ein Konzert des Kammerchores „Chorus Cantemus“ mit instrumentaler Unterstützung des Kourion-Orchesters Münster statt. In diesem Konzert kommt die „Mass of the Children“ des englischen Komponisten John Rutter zu Gehör. Begleitet wird das Konzert von einer Lichtinszenierung, die das Kircheninnere in eine stimmungsvolle Atmosphäre taucht.

Der Eintritt zu dem Konzert ist für Schüler und Studierende frei, für Erwachsene kostet er 15 Euro (Tageskasse), im Vorverkauf 12 Euro (Karten: www.chorus-cantemus.de).

Zweite Veranstaltung ist um 18 Uhr eine öffentliche Führung (Teilnahme kostenfrei). Diese Führung hat zwei Schwerpunkte: Zum einen geht es um die St.-Martinus-Kirche. Hier gibt es unter anderem die seltene Gelegenheit, die historischen Liturgiegegenstände, im Volksmund „Silberschatz“ genannt, in Augenschein zu nehmen und sich Herkunft und künstlerische Gestaltung erklären zu lassen. Der zweite Schwerpunkt gilt dem beleuchteten historischen Stiftsbezirk im Nottulner Ortskern mit den vielen Spuren, die auf die Klostertradition und die jahrhundertelange Herrschaft der Frauen hinweisen.

Organisiert wurde die Nottulner Teilnahme an der „Klosterlandschaft Westfalen-Lippe“ von der Nottulnerin Margarete Rademacher, die auch die Führung übernimmt. Weitere Informationen bei ihr: Tel. 0176/23 72 35 91.