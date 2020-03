Um über die Erkrankung, Risikofaktoren und vorbeugende Maßnahmen zu informieren, engagieren sich im März Gesundheitsorganisationen, Städte und viele mehr mit verschiedenen Aktionen. Das Darmzentrum der Christophorus-Kliniken beteiligt sich ebenfalls und bietet am 7. März einen Aktionstag Darmkrebs in Coesfeld an.

Von 11 bis 16 Uhr werden im Vortragsraum des Coesfelder Krankenhauses Kurzvorträge rund um das Thema angeboten – u.a. vom Einfluss erblicher Faktoren über Möglichkeiten der Früherkennung bis hin zu Ernährungs- und Bewegungsempfehlungen. Im Foyer des Krankenhauses befinden sich Infostände mit Beratungsangeboten z.B. von der Deutschen Ilco, den Pflegeexperten für Darmkrebs sowie dem Team, das sich um die Zeit nach dem Krankenhausaufenthalt kümmert. Hinter dem Krankenhaus im angrenzenden Schlosspark (ehemals Liebfrauen-Park) ist von der Felix Burda Stiftung Europas größtes begehbares Darmmodell aufgebaut – hier werden Funktion des Darms, aber auch die Erkrankungen „begreifbar“.

Der Aktionstag findet am Samstag, 7. März, von 11 bis 16 Uhr rund um die Christophorus-Kliniken Coesfeld, Südring 41, statt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Informationen unter Tel. 02541/ 89-14033.