Erster Coronavirus-Fall im Kreis Coesfeld

Kreis Coesfeld. Erster Fall einer Ansteckung mit dem Coronavirus im Kreis Coesfeld: Ein 49-jähriger Mann aus Senden, der derzeit in einem Krankenhaus in Münster behandelt wird, hat sich mit dem neuartigen Grippevirus infiziert, wie dem Kreisgesundheitsamt am heutigen Mittwoch (4. März) gemeldet wurde. Wegen einer anstehenden Operation war der Patient in das Krankenhaus gekommen, zeigte dann aber das Grippesymptom Fieber, weshalb auf den Erreger getestet wurde. Der Mann befindet sich laut Kreis auf dem Weg der Besserung, wird zeitnah in eine 14-tägige häusliche Quarantäne geschickt und unter entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen transportiert.

Von Allgemeine Zeitung