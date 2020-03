kfd-Frauen laden zum Friedensgebet ein

Coesfeld. Die kfd-Region Coesfeld lädt alle Frauen zum Friedensgebet am 11. März um 15 Uhr in die St. Johannes Kirche in Coesfeld-Lette ein. Das Thema ist „Frieden geben – Frieden leben... damit Frieden wachse“. Seit 64 Jahren beteiligt sich die kfd an der Friedensaktion und solidarisiert sich mit Frauen und Müttern in Kriegsgebieten, deren Ehepartner und Kinder Opfer der Kriege werden. Die Aktualität der Bitte um Friede ist bis heute geblieben, weil immer wieder Kriege in der Welt entfacht werden. In der Andacht wird eine Kollekte gehalten für „Sternenland e.V.“: Sternenland e.V. ist ein Zentrum für trauernde Kinder und Jugendliche, die einen geliebten Menschen durch den Tod verloren haben. Die Arbeit des Sternenlands finanziert sich ausschließlich durch Spenden. Anschließend besteht im Pfarrheim die Möglichkeit, bei Kaffee und Gebäck miteinander ins Gespräch zu kommen und sich kennen zu lernen.

Von Allgemeine Zeitung