Coronavirus: Nun 15 Infizierte

Kreis Coesfeld (vth). Die Zahl der Menschen, die sich mit dem Coronavirus im Kreis Coesfeld infiziert hat, stieg bis Freitagabend auf 15 Personen. Sämtliche Ansteckungen haben in Senden stattgefunden, wie der Kreis Coesfeld mitteilt. Was die Wohnorte der Infizierten angeht, ist neben Senden auch Ascheberg betroffen. Ein Verdacht an einer Schule in Ascheberg hat sich aber nicht bestätigt. Zwei Verdachtsfälle bestehen laut Bezirksregierung aber noch. Auch Kontakte im beruflichen Umfeld der Infizierten und im Sportbereich verfolgt das Kreisgesundheitsamt nach. In Senden bleibt die Geschwister-Scholl-Realschule bis zum 19. März geschlossen. Den Betroffenen geht es relativ gut, Krankenhausaufenthalte sind nicht notwendig. Weitere Schulschließungen zeichnen sich bislang nicht ab, so der Kreis.

Von Viola ter Horst