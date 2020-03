Canisianum in Lüdinghausen ab morgen geschlossen

Kreis Coesfeld. Die Anzahl der Menschen, die sich im Kreis Coesfeld nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, steigt um einen Fall in Senden und liegt nun bei 19 Personen. Auch gibt es einen nachgewiesenen Fall in der Stadt Münster, der sich auf den Kreis Coesfeld auswirkt: Eine Lehrkraft am Gymnasium Canisianum in Lüdinghausen ist erkrankt, weshalb Kreis Coesfeld und Stadt Lüdinghausen entschieden haben, die Schule von Montag (9. 3.) an bis Mittwoch (18. 3.) zu schließen. Das teilt der Kreis Coesfeld am Sonntagnachmittag in einem Pressebericht mit.

Von Allgemeine Zeitung