Erstmals keine neuen Fälle im Kreis

Kreis Coesfeld. Eine erfreuliche Nachricht des Kreisgesundheitsamts zeugt davon, dass die ergriffenen Vorsichtsmaßnahmen offenbar Wirkung zeigen: Erstmals sind am Dienstag bis Redaktionsschluss keine neuen Coronavirus-Infektionen hinzugekommen. Damit bleibt es im Kreisgebiet bei den 21 bereits bestätigten Fällen. „Und“, betonte Dr. Heinrich Völker-Feldmann eine weitere gute Nachricht, „alle Fälle sind relativ harmlos verlaufen. Wir haben zurzeit keine schweren Erkrankungen, was nicht zu erwarten war.“ Der Leiter des Gesundheitsamts hatte dem Gesundheitsausschuss am Montagabend von der aktuellen Situation berichtet.

Von Florian Schütte