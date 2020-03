Im Dialog durch düstere Kapitel

Coesfeld. Es ist ein Bild, das emotional nachhallt. Eine Gruppe Büroangestellter und Nazioffiziere feiern ausgelassen und lächeln in die Kamera – kurz nach einer Massenvergasung im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Das Schwarz-Weiß-Foto wirft Fragen auf: Wie viel haben sie von dem Grauen mitbekommen? Verdrängen sie das Geschehene? Und genau darum geht es in der Ausstellung „Einige waren Nachbarn“, die am Mittwoch (18. 3.) in der ehemaligen Synagoge in Coesfeld eröffnet wird – um Täterschaft, Mitläufer und Widerstand. Kombi-Führungen zu Orten in Coesfeld mit Beziehung zum Holocaust ergänzen die Ausstellung.

Von Florian Schütte