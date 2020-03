Abstrich zu Hause selbst entnehmen

Ich komme gerade aus dem Urlaub in einem Risikogebiet zurück. Muss ich mich direkt testen lassen?

Nein. Ein Test ist nur erforderlich, wenn auch gleichzeitig Erkältungssymptome wie Fieber oder Atemnot auftreten. „Der Aufenthalt in einem Risikogebiet allein ist kein Kriterium“, sagt Prof. von Müller.

Wie gehe ich vor, wenn mir ein Test notwendig erscheint?

Der erste Schritt ist, den Hausarzt telefonisch (!) zu kontaktieren. Dieser ordnet dann einen Test an. Mit dieser Anordnung kann eine gesunde (!) Kontaktperson das Abstrichröhrchen beim Hausarzt oder im Eingangsbereich der Christophorus-Kliniken erhalten. Der Betroffene nimmt zu Hause selbst den Abstrich und betraut wieder eine Bezugsperson mit dem Botengang. Diese gibt das Abstrichröhrchen in den Christophorus-Kliniken ab. „Proben, die uns bis 11 Uhr erreichen, werden noch am selben Tag untersucht“, sagt Prof. von Müller. So steht das Ergebnis innerhalb von 24 Stunden fest.

Wie zuverlässig ist der Test?

„In der Inkubationszeit versteckt sich das Virus“, so Prof. von Müller. Das wiege die Menschen in falscher Sicherheit, da dann ein Test negativ ausfalle. Trotzdem können Betroffene am nächsten Tag krank sein. Daher sollte der Test nur bei Auftreten von Symptomen durchgeführt werden.

Was mache ich, wenn mein Hausarzt gerade keine Sprechzeit hat?

In diesen Fällen hilft der ärztliche Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116 117 weiter, wie Dr. Haermeyer erklärt. Außerdem ist geplant, für diese Fälle sogenannte Diagnostik-Zentren außerhalb der Kliniken einzurichten. Kassenärztliche Vereinigung, DRK und Kreisgesundheitsamt suchen hier zurzeit nach geeigneten Flächen, informiert Prof. von Müller.

Wie sind die Kliniken auf den Ernstfall vorbereitet? Stehen genügend Beatmungsplätze bereit?

Beatmungsplätze gibt es jeweils vier in Coesfeld, Dülmen und Lüdinghausen. „Sie sind bei uns zum Glück aber noch nicht zum Einsatz gekommen“, sagt Prof. von Müller über den zurzeit milden Verlauf der Infektionen.

Ich habe eine andere Krankheit oder mich verletzt. Habe ich als ein solcher Patient nun das Nachsehen?

Auch in Zeiten von Corona passieren Herzinfarkte, Stürze und Blinddarmdurchbrüche. „Das normale medizinische System läuft weiter und wir stellen sicher, dass auch in solchen Fällen die Menschen versorgt werden“, versichert Prof. von Müller.