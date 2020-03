Alle Kinder sind versorgt

So wurden „in 99 Prozent Regelungen gefunden, die auch die Eltern mittragen“, meinte Ausschussvorsitzender Ludger Wobbe (CDU). Wegen starker Geburtenzahlen und Wanderungsbewegungen habe die Verwaltung „sowohl im Ü3- als auch im U3-Bereich mehr Plätze eingeplant als im Vorjahr“, erklärte Benson.

Die Anmeldequote insgesamt ist nicht gestiegen, schwankt jedoch von Kommune zu Kommune. „Spitzenreiter ist wieder Havixbeck mit 54,89 Prozent, gefolgt von Billerbeck mit 52,28 Prozent“, so Benson. Olfen verzeichnet mit 38,02 Prozent die niedrigste Anmeldequote im Kreisgebiet.

230 geförderte U3-Kindertagespflegeplätze gibt es im Kreis. Vier neue Kitas sind im vergangenen Jahr im Kreis Coesfeld an den Start gegangen: die DRK-Kita Ahornweg in Billerbeck, die DRK KiTa Am Hallenbad in Lüdinghausen, die DRK-Kita in Rosendahl „und neu sind die Johanniter als Träger der Kita in Havixbeck“, berichtet Benson.