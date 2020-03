Bistum Münster stellt die Gottesdienste ein

Die Zahl der Corona-Infizierten ist am Samstag im Kreis Coesfeld um acht auf 47 bestätigte Fälle gestiegen, davon insgesamt fünf in Billerbeck und einer in Coesfeld (wir berichteten). Insgesamt gibt es im Münsterland mit Stand Samstag um 17 Uhr 226 bestätigte Infektionen. Den deutlichsten Anstieg gab es im Kreis Borken um 20 auf nunmehr 25 Erkrankte. Nach Auskunft des Kreises Borken gibt es auch den ersten Corona-Fall in Gescher. Im Kreis Borken schließt auch der erste Gastronomiebetrieb freiwillig: Der Vorstand und der Aufsichtsrat des Genossenschaftsgasthofs Anna van´n Hook im Velener Ortsteil Ramsdorf haben in einer außerordentlichen Sitzung beschlossen, den Gaststättenbetrieb zunächst befristet bis zum 31. März einzustellen.