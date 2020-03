Corona-Fälle innerhalb einer Woche verdreifacht

Die Fälle verteilen sich auf alle Kommunen des Kreises Coesfeld. Inzwischen sind Restaurants und Cafés zur konsequenten Eindämmung des Coronavirus komplett geschlossen. Gleiches gilt für eine Vielzahl an Geschäften, die nicht der Notversorgung dienen. „Diese Maßnahmen sind unumgänglich, um den Infektionsschutz und die Sicherheit für uns alle zu gewährleisten“, betont Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr in einer Pressemitteilung des Kreises Coesfeld. Ihm ist bewusst, dass die Situation den Menschen viel abverlangt. Ansammlungen, insbesondere sogenannte „Corona-Partys“, seien aber unverantwortlich und verboten. Sowohl die örtlichen Ordnungsbehörden als auch die Polizei achten darauf, dass die Regelungen der Allgemeinverfügungen eingehalten werden. Verstöße dagegen sowie gegen die Quarantäne stellen eine Straftat dar. Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr appelliert an die Bevölkerung des Kreises: „Bitte sagen Sie Familienfeiern oder Partys ab; bleiben Sie besonnen und möglichst zu Hause.

Die Telefon-Hotline des Kreisgesundheitsamtes zum Coronavirus unter der Rufnummer 02541/18-5380 ist auch samstags und sonntags von 10 bis 14 Uhr geschaltet. Die Patientenhotline der Kassenärztlichen Vereinigung ist unter Tel. 116117 rund um die Uhr erreichbar.