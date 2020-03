Zahl der Corona-Fälle steigt am Samstag an

Insgesamt ist die Zahl der Betroffenen im Kreis Coesfeld von 127 auf 152 gestiegen. Diese Fälle teilen sich in den weiteren acht Kommunen wie folgt auf: 13 Personen in Ascheberg, 37 Dülmen, acht in Havixbeck, 16 in Lüdinghausen, zehn in Nordkirchen, neun in Nottuln, fünf in Olfen und 27 in Senden. „Unter den neu Infizierten sind einige Reise-Rückkehrer aus Risikogebieten“, berichtet Celine Klostermann, Ärztin im Gesundheitsamt des Kreises Coesfeld - und ergänzt: „Die gute Nachricht ist: 15 Erkrankte konnten als gesund aus der Quarantäne entlassen werden.“

In den absoluten Notfällen, in denen eine Alarmierung von Rettungsdienst oder Polizei erforderlich wird, ist der Informationsfluss ganz entscheidend. Wenn sie den Notruf wählen, müssen Betroffene klare Angaben machen: Sie müssen der jeweiligen Leitstelle direkt telefonisch mitteilen, ob in ihrem Haushalt eine Corona-Ansteckung nachgewiesen ist, ob ein Verdacht besteht oder jemand Grippesymptome zeigt. Nur so können sich die Einsatzkräfte entsprechend vorbereiten und schützen. Das dient auch der Sicherheit der Bevölkerung insgesamt - und gilt auch bei Notfällen, die nichts mit dem Coronavirus zu tun haben.

Das Infotelefon des Kreises zum Thema Coronavirus unter der Rufnummer 02541/ 18-5380 ist am Wochenende jeweils von 10 bis 14 Uhr geschaltet. Außerdem ist die Patientenhotline der Kassenärztlichen Vereinigung unter Telefon 116117 rund um die Uhr erreichbar. Auf der Seite www.kreis-coesfeld.de finden sich viele weitere Informationen.

In Gescher mussten gestern keine Neuerkrankungen registriert werden, die Zahl liegt weiter bei sieben. Insgesamt sind im Kreis Borken 274 Corona-Fälle bestätigt, das sind 22 mehr als am Vortrag. Elf Personen gelten hier als gesund. Im Kreis Steinfurt ist die Zahl von 167 auf 191 (zwei gesundet) gestiegen, in der Stadt Münster von 219 auf 243 (sechs gesundet).