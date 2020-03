„Uns geht’s gut“, schrieb Christoph Sprenger am Dienstag, wo er sich noch am Atlantik nördlich von Rabat aufhielt. Der Nottulner befindet sich zurzeit auf Weltreise, zusammen mit seiner Partnerin Nadja und dem Nachwuchs Jonah, der fast ein Jahr alt ist. „Bisschen mulmig ist uns schon, weil wir nicht wissen, wie alles wird. Aber wir wollen uns auch nicht verrückt machen lassen!“. Dienstag genossen sie noch ihren ruhigen Ort „mit Blick auf eine Lagune am Atlantik. Ab und zu kommen Kühe vorbei zum Grasen“, erklärte der junge Familienvater zufrieden.

Die drei hatten sich nach den Weihnachtsfeiertagen von ihrer Familie in Nottuln verabschiedet, um sich mit ihrem Womo auf den Weg nach Frankreich zu machen. Auf die Umsetzung ihres gemeinsamen Traumes Weltreise hatten sie sich im Vorfeld lange vorbereitet. Klar war dabei, dass die Realisierung nur solange möglich ist, wie der kleine Spross noch keine Schulbank drücken muss.

Am 16. Januar erreichten sie Marokko. Bereisten zunächst die Beni Snassens-Berge, den Tazzeka Nationalpark und die Königsstädte Meknes und Fez, das mit seiner orientalisch geprägten Altstadt und dem legendären Unesco-geschützten „Blauen Tor“ der Medina zu trumpfen weiß. Faszinieren ließen sie sich vor allem von der Todra- und Dades-Schlucht und Erg Chegaga, der größten Sandwüste Marokkos.

„Von Corona haben wir über die deutschen Nachrichten erfahren“, erklärt der Landschaftsökologe. „Hier gab es kaum Informationen, schien zunächst nicht groß thematisiert zu werden. Nachdem, was wir aus Deutschland oder Spanien hören, ist die Lage hier aber deutlich entspannter.“

Seit vergangener Woche Freitag wissen sie, dass keine Fähren mehr nach Europa eingesetzt werden sollen. Und nun? Ihr Ticket für den 8. April war bereits gebucht und für Touristen ist der Aufenthalt auf 90 Tage beschränkt. „Da haben wir noch ein paar Tage Luft“, nahm es der 31-Jährige am Dienstag noch gelassen. „Man kann auf 180 Tage verlängern. Vielleicht klappt’s ja mit der Fähre.“

Mittwochmittag sah es in der nordafrikanischen Welt schon ganz anders aus. „Wir nehmen morgen die Fähre nach Spanien,“ hieß es da aus Ceuta, der spanischen Exklave an der Straße von Gibraltar und der nordafrikanischen Küste. Die Stadt gehört zur EU und verfügt über Sonderrechte.

Begründung des Aufbruchs: Zu wenig offizielle Infos, voraussichtlich Ausgangssperre und die Ungewissheit, vielleicht irgendwann nicht mehr aus dem Land zu kommen und „man rief uns als Europäer ‚Corona’ hinterher. Die Stimmung kippte total.“

Aus Spanien heißt es derzeit, dass ankommende Reisende wie sie es sind, zwei Wochen in Quarantäne auf Park- oder Campingplätzen verbringen müssen und das Womo nicht verlassen dürfen. Unter normalen Umständen wollten die drei bis August durch Spanien und Portugal reisen. Wie es nun weitergeht, müssen sie erstmal abwarten. Aktuelles gibt es sicherlich in Kürze aus España.