Corona-Pause bei den Tafeln

Bei den letzten Ausgabeterminen vorige Woche der Coesfelder Tafel in Coesfeld und in Nottuln sei noch einmal extra ein Team an Ehrenamtlichen zusammen gekommen, um die Menschen mit so vielen Lebensmitteln zu versorgen, dass sie mindestens die nächsten drei Wochen damit auskommen, sagt Sonnenschein. „Im Notfall können sich Berechtigte bei uns telefonisch melden.“ Einige Reserven an haltbaren Lebensmitteln gebe es noch. 120 Ehrenamtliche engagieren sich bei der Coesfelder Tafel. Die Abstandsregelungen und andere Vorschriften seien bei den letzten Ausgabeterminen eingehalten worden; dies sei kein Problem gewesen, berichtet Hildegard Sonnenschein.

Vorige Woche haben bereits weitere Tafeln ihren Betrieb vorläufig eingestellt.

In Dülmen gibt es seit dem 17. März keine Ausgaben mehr. „Zum Schutz der Mitarbeiter und auch der Kunden - wie sehen leider keine andere Möglichkeit“, sagt Siegfried Hillers von der Dülmener Tafel. Zu groß sei die Gefahr, dass bei der Ausgabe Kontakte zustande kommen. Pro Woche versorgt die Dülmener Tafel 1000 Personen mit Lebensmitteln. Auch dort sind viele der ehrenamtlichen Mitarbeiter bereits älter und haben somit ein erhöhtes Risiko.

Ebenfalls ihre vorerst letzten Ausgaben hatten vorige Woche die Tafeln in Lüdinghausen und Olfen. Abhängig von den Ereignissen ist dort die Wiedereröffnung am 22. April geplant. Auch in Ascheberg hat die Tafel erst einmal ihre Pforten geschlossen.