Davon 14 Personen in Ascheberg, elf in Billerbeck, 13 in Coesfeld, 43 in Dülmen, neun in Havixbeck, 17 in Lüdinghausen, zehn in Nordkirchen, neun in Nottuln, sieben in Olfen, vier in Rosendahl und 27 in Senden. Insgesamt 21 Menschen im Kreis sind inzwischen als gesund aus der Quarantäne entlassen worden. Sechs Personen werden derzeit im Krankenhaus behandelt, zwei davon auf der Intensivstation.